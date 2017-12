Jõulutunneli lood

Saates on valik videolugusid, mis räägivad enneaegselt sündinud lastest ja nende peredest. Lood on salvestanud "Jõulutunneli" jaoks ETV saatejuhid Margit Kilumets, Urmas Vaino, Anna Gavronski, Christel Karits jt ning olid eetris 25. detsembril. Annetustelefonid on avatud aasta lõpuni ja ka selle saate ajal on võimalik annetada Tallinna Lastehaigla heaks. Kogutud raha läheb enneaegselt sündinud laste ja nende vanemate intensiivravipalatite rajamiseks. Režissöör Sander Allikmäe, kunstnik Ivi Piho, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.