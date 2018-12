Jõulutunnel 2018

7-aastasel Markusel on harva esinev haigus - Angelmani sündroom, mille põhjuseks on üks rikkis geen. Poiss on rõõmsameelne ja suur rassija, aga kuna haigusega kaasnevad nii kõne- kui ka liikumispuue ning oskamatus oma reaktsioone valitseda, vajab ta kogu aeg kõrvalist abi ja hoolt. "Jõulutunneli" saatejuhid Anna ja Kristjan Pihl annavad Markuse emale päevaks puhkuse ning püüavad ise lapse eest hoolitsemisega toime tulla. Režissöör Sander Allikmäe, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.

