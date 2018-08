Iseolemine, 6/10 (Eesti 2017)

Muhumaal elab erilise rattaga sõitev eriline mees, kelle igapäevaelu saadab eriline haigus. Haiguse tõttu nimetab ta end puudega puussepaks. See on Janeki lugu. Saatejuht Margus Saar, toimetaja Christel Karits, produtsent Aarne Kraam. Saadet toodab AA Visioon Stuudio OÜ.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel