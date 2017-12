Ei maksa keskenduda sellele, mida sul enam ei ole, sest edasi viib ikkagi see, mis sulle alles on jäänud, leiab Meelika, kes on suhkruhaigusele kaotanud neeru, kaks jalga ja suurema osa silmanägemisest. Saatejuht Margus Saar, toimetaja Iiris Saluri, produtsent Aarne Kraam. Saadet toodab AA Visioon Stuudio OÜ.