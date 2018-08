Heureka 2, 10/16: Kuidas treenida koera? (Eesti 2017)

Koertel on olnud inimese maailmas oma koht juba tuhandeid aastaid. Selleks, et nad meie ühiskonnas hästi hakkama saaksid, tuleks neid aga koolitada. "Heureka" uurib, mida võiks õpetada igale koerale ja kuidas seda kõige paremini teha. Paneme proovile tulevaste teenistuskoerte võimed ja vaatame, mida oskavad kõige targema koeratõu esindajad. Tootja Downtown Pictures OÜ.

