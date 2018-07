Heureka 2, 5/16: Kuidas töötab pood? (Eesti 2017)

Kauplus on keeruline süsteem, kus mitte miski ei ole juhuslik. "Heureka" uurib järele, kuidas rändab kaup riiulitele ja läheme avastusretkele hiigelsuurde logistikakeskusesse. Veel selgitame välja, miks on iga poeriiuli ruutsentimeeter täpselt arvel ja kuidas võib poekeskkond mõjutada sind rohkem ostma. Tootja Downtown Pictures OÜ.

