Heureka 2, 6/16: Kuidas toimib pangandus? (Eesti 2017)

Raha olemasolu märkame ikka kõige enam siis kui sellest on puudust. "Heureka" uurib järele, kust üldse tuleb sularaha ja mida tehakse Eesti Panga rahatöötluse ruumis. Aga sularaharinglus on vaid üks osa meie pangasüsteemist, mille usaldusväärsus hoiab üleval kogu majandust. Kuidas see kõik toimib ja milline on siin erapankade roll? Tootja Downtown Pictures OÜ.