Heureka 2, 8/16: Kuidas toimivad ravimid? (Eesti 2017)

Ravimite kättesaadavus on meie jaoks iseenesestmõistetav. Aga kui hästi me ikkagi teame, mida need meie organismis teevad? "Heureka" selgitab, kuidas avaldub ravimite mõju ja millest on tänapäevased ravimid alguse saanud. Läheme avastama haiglaapteegi igapäevatööd, kus veel tänagi valmistatakse kohapeal ravimeid. Tootja Downtown Pictures OÜ.