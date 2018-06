Kehakeel on universaalne keel, mida inimesed mõistavad juba sündides. Kuid kas naeratav inimene on ikka alati õnnelik ja rõõmus? Kas käsi ristav inimene tahab meid rünnata? Kehakeel on äärmiselt nüansirohke ja sõltub palju ka kultuurist. "Heureka" uurib välja, kuidas siis kehakeelt lugeda ja seda enda kasuks tööle panna. Teeme mitmeid katseid ja saad ka ise testida, kui hästi sa oskad kehakeelt lugeda.

