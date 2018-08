Heureka 2, 7/16: Kuidas majandatakse metsa? (Eesti 2017)

Mets on meie olulisim taastuv loodusvara, aga mitte ainult. Metsas on hea käia ka mõtisklemas, matkamas ja seeni korjamas. Metsa majandamisel tuleb arvesse võtta kõiki neid olulisi väärtusi, mida see meile pakub. "Heureka" uurib, kuidas kasvatatakse metsa ja miks on üldse inimesel vaja sellesse sekkuda. Tootja Downtown Pictures OÜ.