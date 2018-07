Heureka 2, 3/16: Mida peaks sööma? (Eesti 2017)

Tervislik toitumine on justkui moetrend, mida igaüks võib tõlgendada isemoodi. "Heureka" uurib, mida peaks terve inimene tarbima ja mis üldse sunnib meid sööma. Lisaks teeme proovi, kui lihtne või keeruline on poes kirevate pakendite hulgast leida tervislikumad toiduained. Tootja Downtown Pictures OÜ.

