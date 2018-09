Elu lugu: Vello Lään (ETV 2015)

Kuldmikrofoni omanik Vello Lään on oma ajakirjanikuelu jaganud raadio, tele ja ajalehtede vahel. Suureks kireks on sport, nii et nüüd, pensionipõlves, kirjutab ta peamiselt spordiraamatuid ja mängib edukalt sulgpalli.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel