Ehitades Eestit, 7/12: Maa, mu arm (ETV 2016)

Kui eestlane on pea kogu ajaloo jooksul kahelnud kes ta on, mis keelt ta räägib ja kuhu ta kuulub, siis maas ei ole ta kahelnud. Nõnda saab lootusest maale oluline tegur riigi püsimajäämisel ja käima lükatakse ulatuslik maareform. See on nõnda revolutsiooniline, et sunnib mõisnikke isegi kaebama Ameerika presidendile.