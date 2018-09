Oma riik andis kohustuse sõnastada Eesti kultuuri koht ja roll. Suure õhinaga liiguti nii kirjanduses, kunstis kui ka muusikas äärmusest äärmusesse. Suurest vastandumise mängust sai kultuurielu argipäev. Kui midagi on puudu, siis on oht seda ihates ka naeruväärseks muutuda.

