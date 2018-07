Ehitades Eestit, 1/12: Saar ajameres (ETV 2016)

Eesti Vabariik ei sündinud iseenesest ja tühjusest. Mõõtkava, mis määratud 1918. aasta 24. veebruariga oleme suuresti ise välja pakkunud. Kuid üks rahvas ei sünni hetkega ja riikide tekkeks on vaja mingeid eeldusi. Hakkasime end eestlasteks nimetama pigem välismaailma arvestades. Ootamatud sähvatused aegruumis viisid selleni, et moodustuks tervik keeles ja meeles. Autor Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Mati Kark, produtsent Silja Kala.

