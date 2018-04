Eesti parim koolikokk, 9/12 (Eesti 2016)

Tänasesse saatesse on koolikokad kaasa võtnud oma lemmikretseptid, mis on laste peal sadu kordi järgi proovitud ja kokad on kindlad, et just need toidud peavad neile võidu tooma. Saatejuhtidel on aga kindel plaan kõik retseptid omavahel ära vahetada nii, et mitte keegi ei saaks oma retsepti järgi süüa teha. Muuhulgas tulevad koolikokkadele ideid andma Eesti restoranide tippkokad. Žürii üllatusliikmeks on Kahvliahvi kokaraamatute autor Merle Liivak.