Eesti parim koolikokk, 1/12 (ETV 2016)

Koolitoit on nagu sport! Igaühel on selle kohta oma arvamus, kuid kõrgliigas on vähesed mänginud. Ei ole lihtne olla meele järele paarisajale kuni tuhandele õpilasele. Parimatel on aga omad nipid. Võistluslik sari toob teie ette eheda koolitoidu maitsed ja nüansid. Esimeses saates on vastamisi Sõmeru Põhikooli kokk Ave, kes toidab iga päev 188 last ja Koeru koolikokk Eveli, kelle hoole all on 271 lapse toidueelistused. Saatejuhid Kaidor Kahar ja Eero Reinu uurivad, mis toimub tegelikult kooliköökides. Kes pääseb aga edasi, selle otsustab žürii.