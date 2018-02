Eesti aja lood: Lipp, vapp ja kroon (ETV 2008)

Iga riigi jaoks on oluline, missugune on tema lipp ja vapp ning millised näevad välja rahatähed tema kodanike taskutes. Eesti riiklike sümbolite kujunemislugu on üsna värvikas ja värve selles loos on kaugelt rohkem kui kolm. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.