Ringo ja Ebekai on abielupaar, kes on teineteisele tugevalt toeks. Naisel on mehelt kingitus, mida ta peab kõige tähtsamaks asjaks oma elus - see on medaljon, mis sümboliseerib naisele tema suure südamega meest. Ringo on omaks võtnud Ebekai lapse eelmisest kooselust, armastab nende ühiseid lapsi ja naist ning lähedasi ja sõpru. Naise süda on täis armastust mehe vastu, kes on talle toeks ja majakaks.