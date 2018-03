See on lugu vana sidemehe telefonist, mis päästis perekonna Siberisse saatmisest. Telefonist, tänu millele on olemas terve suguvõsa. Noor talumees Meremäelt põgenes kaks korda küüditamisest, mille eest määras Pihkva sõjakohus talle tagaselja 25+5 aastat vangilaagrit. Peale sõda ja Stalini surma leiti mees lõpuks üles, kuid sellel saatuslikul päeval oli ta tööl telefoniposti otsas, telefon vööl rippumas...