Kas on juhtunud, et teame midagi ja ei oska seletada, kust see teadmine tuleb? Või miski vaevab meid teadmata põhjusel? Kõik see on seotud aju ühe erilisema võimega, milleks on vaist. Vahel ei maksa mõelda, vaid tuleb kuulata oma sisemist häält!