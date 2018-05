Käes on viimane vaatus enne suurt finaali! Täna hakkame raha lugema! Meeskondadel on start tehtud, aga kas neil jätkub ka raha, et oma unistus ellu viia? Kõik meeskonnad saavad võimaluse veenda investorit endasse investeerima. Kuid investorit ainult ilusate sõnadega ära ei räägi! Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.