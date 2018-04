Ajujaht 2018, 4/8

Seitse finalisti on selgunud ja nüüd algab tõeline võistlus! Esimeses ülesandes tuleb meeskondadel lisaks loovusele kasutada ka praktilist mõtlemist, et loomistuhinas mitte libastuda ja saavutada oma lõppeesmärk. Ülesande lahendamiseks on kitsas käes nii tingimuste kui ka ajaga. Kuidas saavutada parim tulemus? Saate lõpplahendus on kõikide meeskondade jaoks ootamatu. Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.