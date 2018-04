Ajujaht 2018, 1/8

"Ajujaht" on tõestanud, et mõte võib muuta maailma. Juba üheteistkümnendat korda jõuavad vaatajate ette järjekordsed säravad meeskonnad ja nende innovaatilised ideed, et muuta võimatu võimalikuks. Vaid loetud kuudega peavad meeskonnad oma idee viima teostuseni. Võistlus algab nüüd! 75 000-eurosele auhinnafondile alustavad jahti 100 parimat meeskonda, kes läbisid eelžürii karmi sõela. Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.