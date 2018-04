Ajujaht 2018, 2/8

Esimeses saates selgusid 15 edasipääsejat, kes astusid sammu lähemale "Ajujahi" finaalile. Seekord selguvad viimased edasisaajad, sest vaid 30 meeskonda pääsevad mentorprogrammi, et selle toel enda ärile jõudu anda ja võidu poole pürgida. Veel 15 meeskonnal on võimalus tõestada, et just nemad väärivad kohta parimate hulgas. Kes pääsevad edasi, selgub saate lõpuks. Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.