Karl Johannes Terras oli Eesti riigisekretär aastatel 1920-1940. Ta oli selles ametis esimene. Stenbocki majas on Terrase tuba, kus seisab Ferdi Sannamehe loodud pikaajalise riigisekretäri büst. Selleks, et ei ununeks, kui oluline osa riigi järjepidevuses on kanda pädeval ja väärikal ametnikul. Saate tegid Mati Talvik ja Indrek Kangur.