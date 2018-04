Ajavaod. Ärimehed: Franz Krull (ETV 2013)

Rohkem kui 100 aastat on Tallinnas, Kopli tänava ääres paiknenud võimsate paekivist tootmishoonetega masinaehitustehas, mille rajas Franz Joachim Heinrich Krull. Kokku on kolm Franz Krulli nimelist meest selle tehasega seotud olnud ja samuti suur hulk häid insenere ning oskustöölisi. Tehase toodang on olnud vajalik, olgu riigivõim milline tahes. Kuid aeg teeb oma tööd... Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.