Ajavaod. Ärimehed: Langebraun lauale! (ETV 2013)

Nikolai Langebrauni portselani dekoreerimise töökoja toodang oli sõjaeelses Eestis populaarne. Küllap sellepärast, et see oli mitmekesine ja midagi leidus igale maitsele - kellele naiivsevõitu ilupildikesega tass või taldrik, kellele rahvusliku ornamendiga serviis, kellele soliidne kuld- või hõbedekoor. Langebraun oli leidlik ja hea vaistuga ärimees. Saate autor Mati Talvik, režissöör Indrek Kangur.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel