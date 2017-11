Anton Uesson oli mees, kes 25 aastat oli Tallinna linna teenistuses, neist 17 aastat linnapeana. See aeg on pikem, kui ühegi teise senise Tallinna linnapea ametiaeg. Koolituse poolest arhitektioskustega ehitusinsener, on ta meie pealinna ilmet oluliselt kujundanud. Saate tegid Mati Talvik ja Indrek Kangur.