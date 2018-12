Professor Voldemar Vaga on eesti kunstiteaduse ja kunstiajaloo tundmise sünonüüm. Ta õpetas värvide ja vormide maailma nii Tartu ülikoolis kui ka Pallases ning on paljude raamatute autor. Tema eluaastad olid 1899 -1999. Ta tegi kaasa ja elas läbi Eesti ajaloo järsud muutused. Tema õpilased ja õpilaste õpilased on eamik eesti kunstiteadlasi ning kunstnikke. Saate tegid Renita Timak ja Indrek Kangur.

