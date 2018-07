Aeg enesele: Vanavarakogujad Ruth ja Leo Dolenko (ETV 2008)

On kahte tüüpi inimesi: passiivsed, kes elavad oma igapäevast elu tööle ja perele, ning teised, kes võtavad aega iseenda, oma hobide ja harrastuste jaoks. Saatejuht Reet Linna tahab inimesed, kellele harrastusest on elustiil saanud, üles leida. Esimeses saates oleme Võrus külas vanavarakogujatel Ruth ja Leo Dolenkol. Režissöör Marek Miil, produtsent Ene-Maris Tali.

