11 000 aastat hiljem, 8/10: Väiksem võim (ETV 2008)

Veel enne, kui Eestisse jõudsid ristirüütlid, olid siin külakogukonnad ja kihelkonnad, mis moodustusid külade niiöelda kihlumisel. Tõenäoliselt oli muinasaegses Eestis 45 kihelkonda. Pärast vallutusi jäi niisugune jaotus püsima, selleks ajaks oli kihelkonnakeskustesse juba kirikud rajatud. Suuremad muutused paikkondlike üksuste arvus on tulnud alles viimastel sajanditel. Eesti on näinud nii väikerajoone kui ka isegi oblasteid. Praegu on Eestis 227 omavalitsusüksust. Kuid kas numbrid on kohaliku elu korraldamisel ikka kõige tähtsamad? Mis õigupoolest on kohalik võim? Mida ta valitseb? Sarja kaheksas osa vaatleb elu Eesti maa südames, kus võib leida tohutuid ääremaid ja ka kirge moodustada uusi, aina suuremaid omavalitsusüksusi. Saate autor Indrek Treufeldt, režissöör Krista Rannamäe, toimetaja Tiina Kaalep.