11 000 aastat hiljem, 9/10: Tulge tagasi (ETV 2008)

Sõda pillutas tuhandeid eestlasi võõrsile. Kaheks suuremaks Eesti sõjapõgenike sihtkohaks said Saksamaa ja Rootsi. Alguses lootsid paljud, et lääneliitlased tulevad appi ja hoolitsevad Balti riikide tuleviku eest. Läks aga teisiti. Eksiiltegevus kujunes aastatega mõjukaks ja ühendas eestlasi kaugetes paikades. Eksiilis oli küll vabadus, ent ei olnud riiki. Eestis oli pikkade aastakümnete jooksul vastupidi. Võitlus vabaduse eest näis lootusetu, kuid ometi üritasid seda metsavennad veel viiekümnendatelgi. Ka koolides oli palju õpilaste poliitilisi rühmitusi, aga karistused oli karmid. Sarja järjekordne osa vaatleb eksiiltegevuse arengut ja praegust seisu ning märgistab koduse vastupanuliikumise eri etappe ja samme, mis said oluliseks iseseisvuse taastamisel. Autor Indrek Treufeldt, režissöör Helen Valkna, toimetaja Tiina Kaalep.