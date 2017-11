11 000 aastat hiljem: Eesti võimalus (ETV 2008)

Valitsemine on suur kunst. Sarja viimases saates arutleme, kas meie riik on täna hästi juhitud ja millised on võimalused tehtud vigu parandada. Oleme vestlusringi kutsunud Eesti viimased peaministrid, et vaadata tulevikku ja vastata küsimustele, mis strateegiliste võtmeküsimustena vastamist nõuavad. Autor Indrek Treufeldt, režissöör Ruti Murusalu, toimetaja Tiina Kaalep, produtsent Lii Kuldmäe.