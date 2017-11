11000 aastat hiljem (Foto: )

11 000 aastat hiljem, 10/10: Õppides lugema (ETV 2008)

Moodsad rahvusvahelised testid näitavad siinse põhikoolihariduse suhteliselt kõrget taset. Meie haridus on hea, aga mitte igas mõttes. Nendesamade testide järgi on meie lastel kehvasti arenenud nn funktsionaalne lugemisoskus, mis tähendab, et teksti osatakse küll lugeda, kuid ei suudeta küllalt tõhusalt selle sisu mõista. Koolihariduse taseme hindamisel küsitakse tavaliselt, kas see ikka hõlmab eluks hädavajalikke oskusi ja teadmisi. Aga mis on eluks vajalik? Ega mitte ju ainult tööõpetus või võõrkeeleoskus? Kuidas on lood kahe klassikalise ainega - emakeele ja matemaatikaga? Eesti keel on seotud eestlaseks olemisega, matemaatika aga kõige moodsama tehnoloogiaga. Mõlemat peetakse tähtsaks, kuid sageli vaid sõnades. Mida peaks kool õpetama ja mida õpilane õppima? Sarja järjekordne osa vaeb koolihariduse seisu Eestis, olukorras, kus õppureid jääb järjest vähemaks ja põhihariduse hea tase lahjeneb gümnaasiumides ning kõrgkoolides. Saate autor Indrek Treufeldt, režissöör Erle Veber, toimetaja Tiina Kaalep.