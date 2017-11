11 000 aastat hiljem, 11/10: Mõtlik peegel (ETV 2008)

Eesti ajaloo ühe tähtsaima dokumendi, iseseisvusmanifesti päises seisab: "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele." Küsimus Eestis elavate rahvuste käekäigust on paelunud eestlasi riigi sünnihetkest alates ja valitsenud kartus, kas sakslased või venelased meie iseolemist ikkagi mõistavad. Kui tänapäeval võtab keegi täielikult omaks eestlaste tavad ja keele, lahtub tähendus tema päritolust. Nii on juhtunud venelastega, kel Eestis on õnnestunud teha edukat karjääri. Mõningatel juhtudel ei pea venelased neid enam omaks. Tekib küsimus: kas eestlaseks võib saada, kas eestlaseks võib õppida? Kuldses sügiseses Sillamäel toimuv vene pulm ajendab mõtlema, millised on Eestimaa eri palged. Ent tänase Eesti ilmeid kujundavad ka teised rahvused, nagu juudid ja mustlased. Iga rahvus on otsekui peegel, milles näeme iseend, kui ainult oskame vaadata. Arutelule omade ja võõraste teemal annab uue tähenduse võõrtööliste saabumine Eestisse. Esimesed on juba kohal, kõigi õigustega EL kodanikud, nagu ka meie. Sarja järjekordne osa küsib: kuidas läheb Eestimaa inimestel praegu, 90 aastat pärast iseseisvusmanifesti ülevate sõnade kõlamist? Autor Indrek Treufeldt. Režissöör Elo Selirand, toimetaja Tiina Kaalep.