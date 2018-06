XXXII Pärnu Filmifestival. Mässaja kirurg (The Rebel Surgeon, Rootsi 2017)

Režissöör Erik Gandini (Rootsi). Pärast 30 aasta pikkust arstikarjääri Rootsis otsustab doktor Erik Erichsen, et tal on küllalt sünnimaal valitsevast bürokraatiast. Koos medõest abikaasaga lendab ta peaagu olematu meditsiiniga Etioopiasse, et väikeses välihospidalis abivajajaid opereerida.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel