XXXII Pärnu Filmifestival. Thori saaga (Thors saga, Taani/Islandi 2011)

Režissöör Ulla Boje Rasmussen (Taani). Taanlasest Thor Jensenist, kes suundus 14-aastase orvuna Islandile ametit õppima, saab XX sajandi algupoolel saareriigi majanduse ja iseseisvumise üks võtmefiguure. Neli põlve hiljem astub esiisa jälgedes Björgólfur Thor Björgólfsson, kes pärast edu maailmamajanduses teeb suurinvesteeringu Islandi pangandusse, suutmata ette näha peatset krahhi. See on lugu erakordsest Islandi perekonnast ja mässavast Björgólfur Thorist, kes püüab päästa saareriigi majandust hävingust. Filmile eelneb kommentaar.

