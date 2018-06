XXXII Pärnu Filmifestival. Kimääride sõda (The War of Chimeras, Ukraina 2017)

Autor Anastasiia Starozhytska ning tema sõdurist sõber Valerii Lavrenov jäädvustavad oma armastust sõtta kistud kodumaal, jagavad kirkaid tundeid ja intiimseid hetki vaatajatega. Nad on noored ja mässumeelsed, unistavad kooselust ning usuvad, et armastus võidab vägivalla. Filmile eelneb kommentaar.

