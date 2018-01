Ühe dünastia piinatud Põhja-Korea nooruke diktaator Kim Jong-un on maailma kõige mõistatuslikum ja ohtlikum mees, kes varjab ennast ning oma riigi tegelikke olusid saladuselooriga ega anna kunagi intervjuusid. Kes on see mees, kes sai paljude arvates isa mantlipärijana erakliku riigi troonile liiga vara, kuid oskas siiski kõigist vastastest vabaneda ja ähvardab nüüd kogu maailma tuumarelvaga?