Välisilma dokk Tõejärgne aeg (Post Truth Times, Hispaania 2017)

Miks ei usalda paljud meediat? Kas internet on muutnud ajakirjandust? Paljud on küsinud, kui suurt rolli mängisid võltsuudised ja valeinformatsioon Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel ning Brexiti referendumi ajal. Donald Trump nimetab ajakirjanikke, eksperte ja meediat valetajateks. Tundub, et arvamused on tähtsamad kui faktid. Kas me peame muretsema sellepärast, et igapäevane infotulv ei kajasta enam tõde?