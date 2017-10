Septembri algul 2015. aastal otsustas Saksamaa kantsler avada põgenikele piirid, et hoida ära ees ootavat humanitaarkriisi Euroopa südames, mis tulenes pagulaste tulvast Ungarisse ja Austria piiride sulgemisest. Kas Angela Merkelil oli valikut? Mis viis pagulaskriisini, kuidas nad need tormilised sündmused üle elasid ja milline on nende olukord praegu?