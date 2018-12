Välisilma dokk Xi Jinpingi maailmapilt (The World According to Xi Jinping, Prantsuse 2018)

2017. aasta maailma suurimal majandusfoorumil Davosis jäi Ameerika tool tühjaks ja initsiatiivi haaras kõigile ootamatult Hiina president Xi Jinping, kes asus jutlustama ülejäänud maailmale majanduslikku liberalismi. Kes on see mees, kes astus ootamatult varjust välja ja on avanud kõigil tundlikel teemadel Hiina uue pale? Uuriv dokumentaalfilm võtab sügavuti vaatluse alla maailma suurima kommunistliku riigi üleilmsed ambitsioonid ja peadpööritavad projektid ning ühtlasi hinna, mis represseeritud hiinlastel ja ülejäänud maailmal tuleb nende eest maksta.

