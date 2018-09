Välisilma dokk Putini Venemaa (Putin's Russia, Inglise 2018)

Kui Venemaa valmistub jalgpalli maailmameistrivõistlusteks, naaseb Briti veteranajakirjanik David Dimbleby riiki, mida ta külastas esimest korda 25 aastat tagasi Boriss Jeltsini võimule saades. Pärast Jeltsinit on valitsenud maailma suurimat riiki juba 18 aastat Vladimir Putin, kellel on veel kuus aastat ees. Nüüd, mil kõneldakse uuest külmast sõjast ja kasvanud pingetest, tahab Dimbleby teada, mida venelased Putinis näevad ja mil moel on tal õnnestunud nii pikalt võimule jääda.

