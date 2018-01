Välisilma dokk Iraan: kõik on keelatud (Iran: Everything is Forbidden, Anything Possible, Prantsuse 2017)

Iraan on vastuolude maa - koht, kus külalised on alati teretulnud, kuid kus mullade religioosse diktatuuri tõttu on peaaegu kõik keelatud. Keelatud on alkohol, kuid ometi juuakse. Keelatud on läänelik muusika, kuid ikkagi seda kuulatakse. Vallalistel naistel ei ole lubatud meestega rääkidagi, kuid noored kohtuvad omavahel. Moraalipolitsei jälgib, et avalikus kohas poleks naistel näha ei ihu ega juuksekarvagi, kuid Iraan on maailmas seitsmes kosmeetikatoodete turg ja kõikjal tegutsevad salajased ilusalongid.