Välisilma dokk Myanmari surmaväljad (Myanmar´s Killing Fields, USA 2018)

Aktivistide võrgustiku filmitud salajaste kaadrite ning ohvrite ja nende perekondade vahetute tunnistustega on see film USA televisiooni kõige laiahaardelisem uurimus Myanmari sõjaväe vägivallast rohingjade, moslemivähemuse kallal, millel on ÜRO hinnangul genotsiidi tunnused. Samuti uurib film endise Myanmari demokraatialootuse, Nobeli preemia laureaadi Aung San Suu Kyi rolli massimõrvades.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel