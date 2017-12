Berliini müüri langemine, Saddam Husseini kukutamine, värvilised revolutsioonid endistes liiduvabariikides, Araabia kevad... Venemaa presidendiks tõusnud endine KGB ohvitser, kes peab Nõukogude Liidu lagunemist 20. sajandi suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks, näeb, et ring on sulgumas ja varsti võib olla tema kord. Loomulikult on peasüüdlaseks Ameerika Ühendriigid oma vabaduse ja demokraatia ekspordi agendaga. Putinil tuleb tegutseda, enne kui on hilja.