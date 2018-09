2016. aasta referendumiga valis Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise, kuid mis on juhtunud riigis pärast seda? Auhinnatud kineast Patrick Forbes jälgis oma kaameraga terve aasta kibedat kulissidetagust võitlust, lootust ja lootusetust, mida toidavad rahva soovide rahuldamise asemel suured ambitsioonid, peaminister May arrogants ning poliitikute isiklik vaen.

