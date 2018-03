Välisilma dokk Vihased valged ameeriklased (Angry, White and American, USA 2017) (Foto: Pressimaterjalid)

Valged natsionalistid, neonatsid, Ku Klux Klan... Auhinnatud ajakirjanik Gary Younge on elanud ja töötanud Ameerikas 12 aastat. Nüüd, aasta pärast Trumpi presidendiks saamist, asub ta piki Ameerikat teele, et avastada, milline on alaneva elatustaseme, kahaneva oodatava eluea ja valgete vähemusse jäämise ohu tingimustes Ameerika rassismi tegelik pale.