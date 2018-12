Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill, vene kasvava õigeusukiriku pea, on üks Venemaa mõjukamaid inimesi, kes toetab konservatiivseid väärtusi ning on saanud sellega üheks Putini režiimi tugisambaks. Film võtab lähema vaatluse alla mehe, kes peab inimõigusi "globaalseks ketserluseks", kuid on jäänud enamasti lääneriikide radarilt välja.

